Mercato : L’espoir fait vivre, Madrid croit au miracle Pogba

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Priorité absolue de Zinedine Zidane au Real Madrid, Paul Pogba ne semble pas vraiment parti pour quitter Manchester United au mercato. Et pour cause, le mercato britannique est désormais fermé, ce qui signifie que les Red Devils ne seront plus en mesure de remplacer l’international tricolore en cas de départ. De plus, sa prestation fabuleuse lors du match face à Chelsea en ouverture de la Premier League ne donne certainement pas envie à Manchester United de faciliter son transfert vers Madrid.

Néanmoins selon Marca, le joueur et la direction madrilène ont toujours bon espoir de finaliser le deal. En effet, le média espagnol indique que Florentino Pérez reste très calme dans ce dossier, et attend le bon moment afin de lancer l’assaut final. Par ailleurs, il est précisé que jamais le Real Madrid n’accédera aux demandes du club mancunien, lequel réclame près de 200 ME pour laisser filer « La Pioche ». De son côté, le joueur n’ira pas au clash avec MU, mais devrait à nouveau exprimer son désir de partir dans les prochains jours. De quoi faire céder l’inflexible direction de Manchester ? C’est une autre histoire…