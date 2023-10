Mercato ‍: Kroos à City, le PSG tient sa future star, les 4 infos mercato de vendredi

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Retrouvez les principales infos mercato de la mi-journée sur Foot01.

La Juventus continue de lorgner sur le championnat de France. Plusieurs joueurs de l’OL sont ciblés, outre Rayan Cherki. La dernière trouvaille de Fabio Grosso dans le centre de formation lyonnais est Mahamadou Diawara, et ses premiers pas ont été remarqués contre Lorient. A tel point que la Juventus apprécie énormément son profil dans le but de continuer à piocher en Ligue 1 afin de renforcer son milieu de terrain, affirme ESPN. Autre joueur de notre championnat à intéresser le club italien, il s’agit toujours de Kephren Thuram, qui est suivi depuis plus d’un an par le recruteur turinois. Le fils de Lilian Thuram a un contrat jusqu’en 2025, sans discussion notable à l’heure actuelle pour une prolongation.

Un contrat en or pour Kroos à City

Mundo Deportivo dévoile une information surprenante ce vendredi, avec la possibilité pour Toni Kroos de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Jusqu’ici, il s’agit d’une réelle possibilité tant le milieu de terrain allemand a fait son temps et souffre de la concurrence des jeunes Camavinga, Valverde ou Tchouaméni. Mais sa destination a de quoi surprendre, puisque ce serait Manchester City, avec qui il a croisé le fer, parfois de manière virulente, ces dernières années en Ligue des Champions. Pep Guardiola est très certainement derrière cet intérêt pour le champion du monde 2014, qui se verrait offrir, à alors 34 ans, un contrat de 15 millions d’euros par saison tout de même.

Boateng se rapproche de la Roma

Sans club depuis la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, Jérome Boateng s’entrainait avec le Bayern Munich et semblait tout proche de rejoindre le club bavarois. Mais Thomas Tuchel et ses adjoints n’ont pas donné suite, laissant l’international allemand sans club. Le défenseur central s’est proposé à l’AS Roma selon Calcio Mercato, mais le club romain n’a pour le moment pas donné suite. Là aussi, un passage au centre d’entrainement pour des tests poussés pourrait être de mise, sachant que le club italien envisage de faire venir Jérome Boateng notamment pour compenser des départs qui auront lieu pendant la Coupe d’Afrique des Nations en janvier 2025. Le temps de se remettre en forme pour le champion du mode 2014.

Le PSG croit très fort en Xavi Simons

Quel avenir pour Xaxi Simons, que le PSG n’a pas voulu garder dans son effectif malgré son statut de joueur important de la sélection néerlandaise désormais ? Paris va encore devoir résister aux assauts, mais la suite pourrait être radieuse puisque selon Le Parisien, Luis Campos estime que, avec ses progrès incroyables y compris actuellement au RB Leipzig, l’ancien du FC Barcelone a tout simplement les moyens d’être la prochaine star du PSG et de faire oublier Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier l’été prochain. Une sacrée marque de confiance qui va tout de même devoir se consolider dans les paroles et dans les actes ces prochains mois.