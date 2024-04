L1 ‍: L’OL fait tomber Monaco et offre le titre au PSG ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

31e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Monaco : 3-2.

Buts : Lacazette (22e), Benrahma (26e) et Fofana (84e) pour l’OL ; Ben Yedder (1ère, 60e) pour Monaco.

Dans un nouveau match fou et renversant comme la Ligue 1 sait si bien en produire en cette fin de saison, l’Olympique Lyonnais a réussi à dominer l’AS Monaco (3-2) pour parfaitement se replacer dans la course à l'Europe tout en offrant le titre de champion au PSG.



Pourtant, comme la semaine passée contre Paris, Lyon débutait sa rencontre de la pire des manières en encaissant un but dès les premières secondes de jeu. À la limite du hors-jeu mais couvert par O’Brien sur une remise involontaire de Balogun après un centre de Minamino, Ben Yedder permettait à son équipe d’ouvrir la marque du droit à bout portant (0-1 à la 1ère). Pas loin de faire le break avec Balogun, dont le but était refusé pour un hors-jeu (15e), l’ASM se faisait ensuite surprendre par la fougue lyonnaise. Sur un centre de Benrahma côté droit, Lacazette récupérait d'abord un ballon, effleuré par Matic au premier poteau, pour égaliser dans le but vide en renard des surfaces (1-1 à la 22e). Puis quelques instants plus tard, l’OL doublait la mise grâce à Benrahma, qui profitait d’un centre de Mata et d’un loupé de Tolisso pour fusiller Majecki (2-1 à la 26e). Grâce à ces deux réalisations en cinq minutes, Lyon rentrait à la pause avec un petit avantage.

La rage du capitaine 🗣️🔥#OLASM (2-1) pic.twitter.com/AKZOloKqBt — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 28, 2024

Au retour des vestiaires, les Gones tentaient de gérer leur avance, mais c’était sans compter sur Ben Yedder, qui inscrivait un doublé d’une tête décroisée au point de penalty, entre O’Brien et Mata, après un joli service de Youssouf Fofana (2-2 à la 60e). En pleine confiance, le goleador monégasque était ensuite tout proche du coup du chapeau (62e, 78e), mais sans réussite. Des occasions synonymes de regrets vu que dans les dix dernières minutes de jeu, Malick Fofana sortait de sa boîte pour redonner un avantage définitif à l’OL sur un contre éclair lancé par Lacazette et conclu par un tir précis du jeune attaquant belge (3-2 à la 84e). Un but qui suffisait au bonheur de tous les Lyonnais, qui s'imposaient donc 3-2 au terme d'un joli match de football, un de plus au Groupama Stadium en 2024.



Nos Gones s'imposent sur le score de 3-2 et s'emparent de la 7e place du classement !!!! pic.twitter.com/NssPqQpZVP — Olympique Lyonnais (@OL) April 28, 2024

En retrouvant le chemin de la victoire, l’OL remonte à la septième du championnat en passant devant Rennes et provisoirement devant l’OM, qui joue ce dimanche soir contre Lens. Vainqueur de ce gros test contre Monaco, le groupe de Pierre Sage va donc aborder le sprint final avec d'énormes ambitions européennes, et notamment face à Lille la semaine prochaine.

3⃣-2⃣ #OLASM pic.twitter.com/qKMx6eDrDe — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 28, 2024

Du côté de l’ASM, par contre, c'est la soupe à la grimace... Car en plus d’offrir le titre de champion de France au PSG avec cette défaite, l’équipe d’Adi Hütter se met en danger dans la course à la deuxième place. Suite aux succès de Brest, Lille et même Nice un peu plus tôt dans la journée, le club du Rocher se retrouve avec plus que deux points d’avance sur ses premiers concurrents.