Mercato : Un club allemand pose 25ME sur la table pour Pépé !

Visiblement à la recherche d’un joueur offensif d’ici la fin du mercato, Schalke 04 a décidé de tout miser sur Nicolas Pépé.

En effet selon France Football, le club de Bundesliga a soumis une offre de 25ME au LOSC pour l’international ivoirien, que Christophe Galtier et Luis Campos aimeraient conserver au moins une saison supplémentaire dans le Nord. Pour rappel, Nicolas Pépé a déjà repoussé des avances du FC Séville durant le mercato. Et ces dernières heures, c’est l’OL qui s’intéresse également à son cas, le club rhodanien étant à la recherche de joueurs offensifs afin de combler les probables départs de Maxwel Cornet et de Mariano Diaz. A n’en pas douter, le dossier Nicolas Pépé animera la fin du mercato français jusqu’à vendredi soir et pour l’heure, il est totalement impossible de savoir où il jouera cette saison…