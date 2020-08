Mercato : Kenny Tete proposé, l’OM refuse doublement

Dans : Mercato.

L’Olympique Lyonnais a clairement un problème assez original depuis deux ans sur le côté droit de sa défense.

En effet, trois joueurs se battent pour une place, ce qui correspond tout de même à un gâchis financier et sportif. Léo Dubois est l’indiscutable titulaire, Rafael est le remplaçant assez irrégulier, et Kenny Tete est le troisième larron rarement utilisé, même s’il a fait quelques entrées en Ligue des Champions ces derniers jours. Le Néerlandais n’a pas su s’imposer à Lyon et est dirigé vers la sortie avant que sa valeur marchande ne s’écroule. Recruté pour 4 ME en provenance de l’Ajax Amsterdam en juillet 2017, l’arrière droit se cherche désormais une porte de sortie, ayant bien compris que Rudi Garcia ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Le 10 Sport révèle ainsi que le joueur a été proposé à l’OM le mois dernier. Une solution qui a vite été écartée par le club phocéen, et ce pour deux raisons.

Sportivement, André Villas-Boas a déjà deux latéraux à droite avec Bouna Sarr et Hiroki Sakai, il faudrait donc un départ de l’un des deux pour être intéressé. Financièrement, l’OL se serait montré gourmand pour le transfert d’un joueur qui possède un salaire élevé pour un remplaçant, et ne correspondait pas à la grille prévue par la formation provençale. Autant dire que l’idée n’a pas duré bien longtemps, et il ne faudra pas compter sur l’OM pour délester Lyon de Kenny Tete.