Mercato : Kanté de Chelsea à Arsenal, la surprise de l'été

Par Adrien Barbet

Arrivé en 2016 à Chelsea, N'Golo Kanté est en fin de contrat avec le club londonien en juin prochain. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé, le Français dispose de plusieurs pistes, notamment à Londres.

Après plusieurs saisons réussies à Chelsea, N'Golo Kanté enchaîne les blessures, comme durant cette saison où il n'a disputé que 5 matchs. Malgré ce faible total, le milieu de terrain a démontré qu'il était toujours aussi important lorsqu'il est aligné par Chelsea. Contre le Real Madrid ou contre Liverpool, en dépit de l'absence de victoires, Kanté a été excellent. Ce qui pousse les concurrents à se bousculer pour signer le joueur de 32 ans qui sera libre de s'engager où il le souhaite dans quelques semaines. Vainqueur de la Ligue des Champions ou de la Premier League, l'ancien joueur de Leicester est considéré comme une véritable légende de Chelsea. Pourtant, il pourrait rester à Londres mais changer de camp.

Kanté est sollicité par le rival de Chelsea

Selon les informations du Daily Mail, Arsenal s'est renseigné auprès de Kanté pour le recruter. Le Français est également pisté par le PSG ainsi que le FC Barcelone. La piste londonienne est pour le moment la plus intéressante pour le champion du monde qui souhaite rester dans la ville où il habite depuis 7 ans. Les Gunners sont actuellement leaders de la Premier League et l'avenir semble être radieux pour la formation de Mikel Arteta qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas de Chelsea qui a en plus, recruté de nombreux joueurs au milieu de terrain. N'Golo Kanté a l'occasion, comme Jorginho, de quitter les Blues pour rejoindre le rival Arsenal. Kanté a également des sollicitations au Moyen-Orient mais semble avoir encore la qualité pour s'imposer chez un cador européen. Et à la vue de sa forme actuelle, Arsenal a désormais bien les moyens de piquer un chez chez son voisin londonien, avec en plus l'assurance de disputer la Ligue des Champions.