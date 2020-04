Mercato : Higuain lâche la Juventus à cause du coronavirus !

Dans : Mercato.

Avec 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Gonzalo Higuain réalisait une bonne saison sous les ordres de Maurizio Sarri à la Juventus Turin avant l'interruption des compétitions.

Régulièrement utilisé en dépit de la concurrence de Paulo Dybala et de Cristiano Ronaldo dans ce secteur de jeu, l’international argentin était parti pour rester encore un moment à la Juventus Turin, où une prolongation de son contrat était envisagée. Mais le coronavirus a véritablement changé la donne pour l’ancien buteur de Naples puisque selon les informations de Soccer Link, « Pipita » ne souhaite plus rentrer en Italie, pays européen le plus touché par la pandémie. Une situation dont les clubs turcs souhaitent profiter au plus vite puisque Galatasaray et Besiktas se sont d’ores et déjà positionnés de manière très concrète sur Gonzalo Higuain afin de l’accueillir.

En plus de cela, l’attaquant de la Juventus Turin possède entre les mains une offre jugée comme « mirobolante » de la part de Boca Juniors, qui souhaite s’attacher les services du natif de Brest afin de former un duo redoutable avec un certain Carlos Tevez. Le joueur n’étant pas en fin de contrat, les différents clubs intéressés devront néanmoins discuter avec la Juventus Turin pour trouver un accord. A priori, la Vieille Dame ne retiendra pas son attaquant de force, d’autant plus que la maman de Gonzalo Higuain est très malade, d’où la volonté première du joueur de rester en Argentine. En revanche, le champion d’Italie en titre exigera une indemnité de transfert, même si celle-ci devrait être faible. Dans les médias mexicains, un prix compris entre 10 et 15 ME a filtré pour le futur transfert de Gonzalo Higuain, dont l’avenir a véritablement été chamboulé par le coronavirus. Reste maintenant à voir qui parviendra à boucler ce dossier inattendu du mercato…