Ita : Les joueurs de l'AS Rome sacrifient quatre mois de salaire !

Dans : Serie A.

Conscients des soucis économiques traversés par les clubs de football, les joueurs et le staff de la Roma ont accepté de faire un gros effort.

Tandis que cela négocie encore dans de très nombreux clubs européens, et notamment en France, du côté de l’Italie c’est l’AS Rome qui a annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord avec ses joueurs et les techniciens. En effet, dans un communiqué, la Roma a indiqué que ces derniers avaient décidé de faire une croix sur quatre mois de salaire. « Les footballeurs de l’AS Rome ainsi que Paulo Fonseca et son staff ont spontanément choisi de se passer de quatre mois de salaire lors de cette saison afin d’aider le club à surmonter la crise économique qui a frappé le monde du football suite à l’épidémie de Covid-19 », précise le club italien dans un communiqué. Un geste qui a été unanimement salué par les supporters romains.