Mercato : Hakimi au PSG, l'Inter regarde en Ligue 1

Dans : Mercato.

Si Achraf Hakimi venait à signer au PSG, l’Inter Milan ciblerait deux joueurs qui se sont distingués en Ligue 1 cette saison.

Le PSG s’est sérieusement rapproché de sa première recrue d’ampleur du mercato, en effectuant une offre très solide pour Achraf Hakimi. Une offre de 50 ME a été évoquée ce week-end, sans que cela ne parvienne totalement à convaincre l’Inter Milan. Visiblement, Leonardo est séduit par le Marocain, très complet à un poste d’arrière droit où Alessandro Florenzi n’a pas donné satisfaction. Le suspense est encore officiellement présent, mais le PSG ne lèvera pas l’option d’achat de 12 ME liée au contrat de prêt de l’Italien. Ce dernier est donc parti pour revenir à l’AS Roma, mais pas pour longtemps. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que l’Inter Milan pense tout simplement au défenseur transalpin pour compenser le départ qui semble désormais inévitable d’Achraf Hakimi.

Le PSG n’ira pas jusqu’à lever l’option d’achat pour négocier avec l’Inter Milan, mais visiblement, son exposition avec le club de la capitale pourrait permettre à Florenzi de faire un joli rebond chez le champion d’Italie. En tout cas, les dirigeants lombards suivent le championnat de France, puisque l’autre piste pour tenter de faire oublier Hakimi est l’une des révélations du championnat de France cette saison. Il s’agit de Jonathan Clauss, qui a épaté la galerie avec le RC Lens, révèle le quotidien L'Equipe. Le latéral droit ultra-offensif va recevoir des offres copieuses cet été, et l’Inter Milan s’est donc positionné pour le recruter. Ses agents étaient récemment à Milan pour écouter la proposition milanaise, preuve du sérieux de cette piste. En tout cas, en cas de transfert d’Hakimi et d’achat de Florenzi ou de Clauss, l’Inter effectuerait une énorme plus-value financière, les deux joueurs ciblés étant estimés à environ 10 ME.