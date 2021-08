Mercato : Haaland vendu au Paris SG, Dortmund brise le silence

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Ce dimanche, les rumeurs sont allés bon train au sujet de l’avenir d’Erling Haaland.

L’attaquant norvégien pourrait bien changer d’air si le PSG venait à faire une offre copieuse, aux alentours de 150 ME. Un montant possible sachant que le Paris SG pourrait récupérer encore plus en vendant Kylian Mbappé. Mais cette ouverture, le Borussia Dortmund ne la reconnait pas, bien au contraire. Le club allemand a pris la parole par le biais de son directeur sportif pour mettre un terme aux bruits de couloir. Peu importe le prix, le BvB n’est pas vendeur pour Haaland.

« Nous sommes un club de football, pas une banque. Rien n'a changé dans notre position et rien ne changera. Notre position est claire, je ne dois pas jouer au perroquet tout le temps », a fait savoir Michael Zorc dans les colonnes du média allemand WAZ. Cette position correspond en tout cas aux dernières sorties du club allemand, qui a déjà perdu gros avec Jadon Sancho, et n’a surtout pas du tout de doublure derrière Erling Haaland si jamais le Norvégien venait à être vendu. L’argent est donc déjà rentré dans les caisses avec l’Anglais, et un nouveau départ de taille n’est pas envisagé. Le PSG, qui espérait pouvoir se rabattre sur Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, va donc certainement devoir se fixer un autre objectif. Et ce en dépit des efforts de Mino Raiola, qui rêverait de placer un autre de ses talents au sein du Paris SG.