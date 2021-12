Mercato : Haaland gâche tous les efforts de Dortmund

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Courtisé en vue du prochain mercato estival, Erling Haaland aura l’opportunité de rejoindre un club plus ambitieux. Ses dirigeants au Borussia Dortmund ont peu de chances de parvenir à le retenir, et ce malgré leurs efforts pour le convaincre de rester une saison supplémentaire.

De retour après plusieurs semaines d’absence, Erling Haaland n’a eu besoin que de huit minutes pour retrouver le chemin des filets. L’attaquant du Borussia Dortmund, entré en jeu pour le dernier quart d’heure, a immédiatement reprises ses bonnes habitudes sur le terrain de Wolfsbourg (victoire 3-1) samedi. Voilà qui devrait encore un peu plus inciter ses supérieurs à mettre le paquet. En effet, l’actuel deuxième de Bundesliga fait son maximum pour convaincre le Norvégien de rester l’été prochain.

Haaland toujours sur le départ

La tâche s’annonce difficile puisque l’on annonce Manchester City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, en cas de départ de Kylian Mbappé, parmi ses courtisans. De plus, Erling Haaland, très ambitieux, souhaite évoluer au sein d’une équipe capable de remporter des titres. C’est pourquoi le journaliste de Sky Sports Max Bielefeld estime que l’avant-centre a 90 % de chances de partir à l’heure actuelle. Rien de très encourageant pour le Borussia Dortmund, qui a pourtant présenté de solides arguments sur le plan financier. On sait que la direction serait prête à doubler son salaire annuel pour atteindre un montant compris entre 16 et 18 M€.

Et pour mieux repousser les clubs intéressés, la formation allemande aimerait obtenir l’autorisation de son buteur pour repousser sa clause libératoire de 75 M€ à l’été 2023. Ces accords permettraient au Borussia Dortmund de le conserver une saison de plus. Encore faudrait-il que le joueur les accepte, ce qui n’est apparemment pas le cas. Reste à savoir si l’un des prétendants cités sera capable de payer la clause de départ, plus le salaire d’Erling Haaland et les commissions réclamées par le père de l’international norvégien (20 M€) et son agent Mino Raiola (40 M€).