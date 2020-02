Mercato : Griezmann après Cavani, David Beckham est gourmand

Dans : Mercato.

Cet été, le nom d’Edinson Cavani a alimenté de nombreuses rumeurs, puisque l’international uruguayen figurait dans le viseur de l’Atlético de Madrid, de Chelsea, de Manchester United… mais pas seulement.

En effet, l’Inter Miami de David Beckham a également tenté sa chance dans le dossier menant au meilleur buteur du Paris Saint-Germain. L’objectif de la franchise de MLS était clairement de profiter de la situation contractuelle de l’Uruguayen afin de le faire signer dès cet hiver. Mais jeudi, Le Parisien indiquait dans ses colonnes que le salaire XXL réclamé par Edinson Cavani avait rapidement découragé l’écurie de David Beckham, pour qui il était absolument impossible de satisfaire les attentes d’Edinson Cavani. Cela ne veut pas dire pour autant que David Beckham a renoncé à réaliser un gros coup dans les prochaines années…

En effet, le journal L’Equipe révèle dans ses colonnes que la franchise floridienne rêve désormais d’attirer un certain… Antoine Griezmann. Et pour cause, il n’a pas échappé à David Beckham que l’attaquant du FC Barcelone est très attaché aux valeurs du sport américain. Grand fan de basket et donc de NBA, Antoine Griezmann se rend très régulièrement outre-Atlantique afin d’assister à des matchs. « Je veux terminer en MLS (Major League Soccer). Après, on verra si c’est à Los Angeles ou Miami. Ce sont deux bonnes villes » indiquait l’attaquant de l’Equipe de France, fin 2018. « Beckham ? D’abord, il faudra voir s’il me veut dans son club. Si c’est le cas, alors, j’irai » précisait Antoine Griezmann. Visiblement, l’ancienne star du Real Madrid et du football anglais n’a pas oublié cet appel du pied signé Antoine Griezmann. En ce sens, il aimerait le faire signer si possible à la fin de son contrat avec Barcelone en 2024. Reste à voir si financièrement, le deal sera réalisable pour Miami…