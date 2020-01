PSG : Cavani vaut une blinde, David Beckham abdique !

Dans : PSG.

Priorité de l’Atlético de Madrid au mercato hivernal, Edinson Cavani figurait également dans le viseur de plusieurs franchises de Major League Soccer, dont l’Inter Miami de David Beckham.

En début de semaine, une offre colossale en provenance des Etats-Unis pour Edinson Cavani était évoquée. Finalement, la probabilité de voir l’attaquant du Paris Saint-Germain poser ses valises à Miami d’ici la fin du mercato hivernal est nulle. En effet, Le Parisien indique ce jeudi qu’à moins de 48 heures de la clôture du marché des transferts, l’Atlético de Madrid est la seule piste concrète de l’Uruguayen, dont les émoluments colossaux sont hors d’atteinte pour l’Inter Miami et les autres formations américaines intéressées. Il ne s’agissait toutefois pas d’une rumeur, le quotidien régional confirmant les contacts entre la franchise de David Beckham et l’entourage d’Edinson Cavani.

Du côté de l’ancienne star du football anglais et du Real Madrid, il y avait une réelle volonté de frapper un grand coup en recrutant le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Mais les prétentions salariales évoquées par son entourage dès les premiers contacts ont rapidement tué les espoirs des clubs de MLS. Il faut dire qu’aux Etats-Unis, les meilleurs salaires atteignent seulement la moitié de ce que Cavani souhaite toucher dans son prochain contrat. L’épilogue de ce dossier dépend désormais de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants de l’Atlético de Madrid, dernier club en lice pour rafler la mise et s’offrir le buteur de 32 ans. Pour rappel, le Paris SG a refusé une offre de 15 ME en milieu de semaine, et attend une nouvelle proposition chiffrée des Colchoneros. En Espagne, une ultime offre à hauteur de 18 ME est évoquée. Elle pourrait faire céder le PSG mais pour l’heure, elle n’est pas encore arrivée sur le bureau des inflexibles Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, lesquels n’ont nullement l’intention de brader leur buteur.