Mercato : Gianluca Scamacca entre l’OM et Rennes ?

Dans : Mercato.

A la recherche d’un avant-centre capable de concurrencer Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille est attentif au dossier Gianluca Scamacca.

Selon les informations obtenues par Tutto Mercato Web en ce début une semaine, le club phocéen aurait d’ores et déjà proposé 12 ME à Sassuolo pour cet avant-centre de 21 ans, prêté cette saison à Ascoli en D2 italienne. Une information assez difficile à croire pour les supporters olympiens, Jacques-Henri Eyraud n’ayant sans doute pas l’intention de signer un tel chèque avant qu’au minimum une vente soit officialisée. Mais cela prouve que l’Olympique de Marseille est actif sur le marché des transferts, et scrute les bonnes opportunités à venir dans le secteur offensif.

Milan et Rome également à l'affût

Néanmoins, la concurrence sera rude pour le club phocéen dans le dossier Gianluca Scamacca. Car selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport, le colosse d’1m96 figure dans les radars de nombreux clubs, à commencer par celui du Stade Rennais. La situation des Bretons est similaire à celle de Marseille puisque Florian Maurice est dans l’attente. Tant que Mbaye Niang n’a pas fait ses valises, le Stade Rennais ne devrait pas bouger sur un attaquant de ce profil. Les clubs français temporisent… et ils pourraient bien le regretter. Car le média transalpin indique que plusieurs autres cadors européens sont intéressés par Scamacca, à commencer par l’AC Milan. Le club lombard a réalisé une énorme fin de saison, et verrait d’un bon œil de se renforcer avec un attaquant aussi prometteur afin de préparer l’après-Ibrahimovic. Enfin, l’AS Roma est aussi à l'affût, également pour préparer une succession, en l’occurrence celle d’Edin Dzeko. Alors que la Série A se termine dans deux journées, le feuilleton Gianluca Scamacca a tout pour passionner les foules… et pour durer.