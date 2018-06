Officiel : Del Castillo quitte l'OL pour Rennes et 2 ME

Dans : Mercato, OL, Rennes.

Le Stade Rennais a annoncé ce mercredi l’arrivée de Romain Del Castillo sous la forme d’un transfert.

Le jeune milieu de terrain formé à Lyon avait brillé la saison dernière en prêt sous le maillot de Nîmes, sans que le club gardois ne parvienne à le conserver de manière définitive. Un accord a été trouvé entre Rennes et Lyon, et Romain Del Castillo, également prêté à Bourg par le passé, s’est engagé pour quatre saisons avec le club breton. Le montant de la transaction est de 2 ME, comme l’a révélé le club rhodanien. A noter qu’un pourcentage d’une éventuelle future plus-value lors de la revente du joueur reviendra également à Lyon.