OM : Un colosse italien de 21 ans, Marseille met 12 ME !

Annoncé en difficulté comme jamais sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille surprend tout le monde.

Deux arrivées déjà, pour zéro euro au total, et aucun départ majeur, ou même mineur. Les changements à la direction sportive viennent de s’opérer et la musique sera peut être différente dans quelques semaines, mais pour le moment, l’OM continue de se montrer ambitieux pour renforcer l’équipe d’André Villas-Boas. Et notamment sur le plan de l’attaquant de pointe. Valère Germain et Kostas Mitroglou ne cochent pas les cases demandées par l’entraineur portugais, qui veut un joueur capable de sortir du banc ou de seconder Dario Benedetto. C’est ainsi que, selon TMW, l’OM a ciblé Gianluca Scamacca. Il s’agit d’un espoir du football italien, âgé de 21 ans, et qui appartient à Sassuolo jusqu'en juin 2023. Mais jusqu’à présent, il a surtout été prêté aux Pays-Bas (Zwolle) et en D2 italienne (Ascoli).

Joueur au physique très imposant, Scamacca fait plus parler sa puissance et son jeu de tête que sa technique, mais son énorme frappe de balle lui a permis de se faire remarquer avec 9 buts en Série B. Sa valeur a fait un véritable bond et si le Milan AC est sur les rangs, l’OM aurait même déjà une offre en préparation à hauteur de 12 ME. Un montant qui parait fou pour un joueur encore jeune, mais les dirigeants marseillais seraient persuadés de pouvoir continuer à faire progresser l’avant-centre, tout en s’assurant bien évidemment d’une exposition en Ligue 1 et en Ligue des Champions permettant une grosse revente par la suite. Un pari risqué, qui montre néanmoins que l’OM continue de la jouer offensivement dans ce mercato.