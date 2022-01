Mercato : Gareth Bale va encore surprendre tout le monde

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A 32 ans, Gareth Bale se verrait bien raccrocher les crampons cet été, à la fin de son copieux contrat au Real Madrid.

L’ailier gallois n’est plus du tout concerné par son avenir au sein du géant espagnol, qu’il va quitter 9 ans après son arrivée pour 101 millions d’euros en 2013. Le dernier intérêt de l’ancien de Tottenham, est la Coupe du monde au Qatar si jamais le Pays de Galles se qualifie, ce qui se jouera lors des prochains barrages, en mars. Si le onze au poireau venait à valider son billet pour le Qatar, Gareth Bale serait alors intéressé à l’idée de continuer encore sa carrière pour une saison, voire une demi-saison s’il souhaite vraiment faire du sur-mesure.

Et selon Sky Sports, l’idée de Bale est de revenir au bercail, et cela ne veut donc pas dire la Premier League. Le joueur révélé du côté de la pépinière de Southampton a grandi à Cardiff, et il compte tout simplement revenir au pays, pour y évoluer en Championship, la D2 anglaise. Pour le moment, deux clubs gallois sont dans cette division, Swansea et Cardiff, qui se battent pour se maintenir. Deux destinations qui tenteraient donc le gaucher, à même de concilier un retour avec lui, un niveau de compétition suffisant pour se maintenir en forme, et des terrains de golf à profusion non loin. Un scénario qui se dessine même s’il faudra pour cela battre l’Autriche au moins de mars, puis remporter un nouveau match face au vainqueur de la rencontre Ecosse-Ukraine. Un sacré défi, mais qui semble être le seul à pouvoir encore motiver Gareth Bale.