Mercato : Fabregas bloqué par Chelsea, le ricochet qui fait mal au PSG

Tout proche de rejoindre Monaco, où il est présent depuis quelques heures, Cesc Fabregas voit pourtant Chelsea le retenir par le maillot.

Pour un joueur qui a fait ses adieux et a été autorisé à partir par son entraineur, la raison peut surprendre. Mais Sky Sports l’affirme, le club londonien n’envisage plus de laisser filer le milieu de terrain espagnol avant d’avoir trouvé son remplaçant. Une sécurité qui tient visiblement à Chelsea, même si l’ancien barcelonais a surtout été utilisé dans les matchs d’Europa League cette saison, et ne fait pas partie des joueurs de sortie pour les gros matchs.

Cette position de Chelsea met en tout cas Monaco dans une situation embarrassante, et fait aussi du tort au… PSG. En effet, pour compenser le départ de Fabregas, les Londoniens ambitionner de recruter Nicolo Barella de Cagliari, ou surtout Leandro Paredes. Et le milieu du Zénith Saint-Pétersbourg fait partie des joueurs qui plaisent énormément à la direction parisienne en ce mois de janvier. Les négociations avec le club russe sont déjà compliquées, mais l’arrivée d’un gros bras comme Chelsea pourrait faire encore plus monter les enchères, et définitivement éloigner l’Argentin de la capitale française. A moins qu’un bel effort du PSG ne mette rapidement tout le monde d’accord.