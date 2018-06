Mercato : Duel Nice-LOSC pour Loïc Rémy !

Dans : Mercato, Ligue 1, LOSC, OGCN.

Cinq ans après avoir quitté l'Olympique de Marseille et la Ligue 1, Loïc Rémy pourrait retrouver le Championnat de France lors de ce mercato 2018. En effet, selon RMC, l'attaquant tricolore de 31 ans, transféré l'été dernier de Chelsea à Las Palmas, puis prêté à Getafe en janvier, a reçu deux offres venues de France. alors qu'il ne lui reste plus qu'un an contrat avec le club des Canaries. Les deux formations intéressées par celui qui a été 30 fois sélectionné en équipe de France sont le LOSC de Christophe Galtier et l'OGC Nice de Patrick Vieira, un club où il a déjà joué entre 2008 et 2010.

Alors que l'intérêt de Lille était connu depuis quelques jours, la formation azuréenne vient de nouer des contacts avec Loïc Rémy afin de connaître ses réelles intentions lors de ce marché des transferts. Pour l'instant, on ne sait pas réellement de quel côté penche le coeur de l'attaquant passé par l'Olympique Lyonnais, Lens, Nice, l'OM, mais également QPR, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace et donc plus récemment Las Palmas et Getafe.