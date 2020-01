Mercato : D2 ou Arabie Saoudite ? Ben Arfa dit adieu au haut niveau

Dans : Mercato.

Libre depuis l'été dernier, Hatem Ben Arfa tente de profiter du mercato hivernal pour se relancer. Mais après une si longue période d’inactivité, les clubs intéressés ne sont pas très prestigieux…

Six mois plus tard, la situation d’Hatem Ben Arfa n’a pas changé. Le milieu offensif de 32 ans n’a toujours pas trouvé de club pour relancer sa carrière. Et l’on se demande si ce mercato hivernal lui offrira l’opportunité espérée. On le sait, l’ancien joueur du Stade Rennais, qui restait sur une saison intéressante avec un huitième de finale d’Europa League et un sacre en Coupe de France, n’est pas prêt à accepter n’importe quoi. Le gaucher attend un défi alléchant et si possible en Liga, le championnat qui correspond à ses préférences footballistiques. C’est pourquoi Valladolid a contacté son entourage pour prendre des renseignements.

Mais ensuite, les discussions n’ont pas du tout avancé entre les deux parties. De quoi laisser la porte ouverte à ses deux autres prétendants. Selon les informations d’Eurosport, Almeria pourrait se manifester. Mais pas sûr que l’intérêt soit réciproque sachant que le club espagnol évolue en deuxième division. Reste à savoir si Ben Arfa préférerait une destination exotique, un club du Golfe, apparemment en Arabie Saoudite, étant prêt à lui offrir un gros salaire pour quatre à six mois de contrat. A peine le temps de se remplir les poches et le joueur serait de nouveau en quête d’un challenge…