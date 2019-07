Mercato : Lille reçoit une offre dingue de Premier League

Dans : Mercato, LOSC, Ligue 1, Premier League.

En 2019, la Premier League peut offrir 40 ME pour un remplaçant en Ligue 1. La preuve avec Wolverhampton, qui a proposé cette coquette somme pour Boubakary Soumaré, une révélation de la fin de saison à Lille, mais qui a passé la majorité de son temps sur le banc de Christophe Galtier cette saison. Malgré cette offre juteuse de Premier League, le jeune Français de 20 ans devrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 selon RMC.

« L’offre formulée par le pensionnaire de Premier League a été rejetée par le milieu de terrain. Joint par RMC sport, l’agent de Boubakary Soumaré nous a confirmé l’offre, tout en ajoutant que le joueur ne voulait pas quitter le LOSC et qu’il voulait s’aguerrir encore une saison, en disputant notamment la Ligue des champions » indique la radio. Reste désormais à voir si la position de Soumaré peut évoluer et surtout, si l’offensive de Wolverhampton peut réveiller d’autres formations anglaises, plus prestigieuses, dans les prochaines semaines.