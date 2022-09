Mercato : Cristiano Ronaldo, son futur club passe à l'action

Dans : Mercato.

Une place sur le banc de touche et même pas de Ligue de Champions, Cristiano Ronaldo déteste sa fin d'été à Manchester United. Il ne pense qu'à partir, et pourrait trouver un très glorieux point de chute cet hiver.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à renoncer à ses rêves et ses ambitions parce que l’âge de la retraite approche. Pour les prochains mois, le Portugais s’est fixé plusieurs objectifs. Après un mercato agité mais finalement sans changement de club, il se concentre désormais sur son retour en forme en vue de la Coupe du monde, certainement sa dernière avec sa sélection. Il a aussi comme ambition de disputer encore la Ligue des Champions, même si Manchester United n’est pas qualifié pour cette compétition. C’est pour cette raison précise que son nom a été annoncé dans plusieurs clubs cet été. Notamment le Bayern Munich, qui fait partie de ceux qui ont poliment décliné les approches de Jorge Mendes, l’agent de CR7.

Mais après plusieurs semaines de compétition dans cette saison 2022-2023, le club allemand patauge et se pose des questions. La mauvaise série en championnat met Julian Nagelsmann dans une situation délicate, même s’il a été confirmé par ses dirigeants. Néanmoins, avec le départ de Robert Lewandowski, le Bayern ne marque plus aussi facilement et pour la première fois en 87 rencontres de Bundesliga, le club bavarois n’a pas marqué lors d’un match de championnat, ce week-end face à Augsbourg (défaite 1-0).

Robert Lewandowski laisse un énorme trou

Une crise offensive que Sadio Mané, plutôt à son avantage en Ligue des Champions, ne règle pas véritablement. Résultat, selon El Nacional, le Bayern Munich envisage de reprendre contact avec Cristiano Ronaldo après le mondial, dans un deal qui pourrait ravir tout le monde. En effet, Manchester United ne réclame que 20 millions d’euros pour laisser partir un joueur sur qui Erik Ten Hag ne compte pas réellement. De son côté, CR7 avait coché le club allemand dans ses destinations préférées cet été et estime avoir une chance de marquer et même de remporter la Ligue des Champions avec le vainqueur de l’édition 2020. Et pour le Bayern, c’est un joueur d’expérience, capable de se sublimer dans les grands matchs et de reprendre confiance en Bundesliga, qui se présenterait. Les conditions financières, et notamment salariales, seront cruciales, mais ce transfert est désormais entré dans le domaine du possible pour le prochain mercato.