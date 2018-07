Mercato : Cristiano Ronaldo, la raison du divorce dévoilée

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Quelques semaines après le départ de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid, Pedja Mijatovic estime qu'un conflit avec Florentino Pérez a eu raison de ce transfert.

Il y a quinze jours, alors que l'équipe de France fêtait son titre à la Coupe du Monde 2018, Cristiano Ronaldo débarquait à la Juventus. Transféré pour 105 millions d'euros, l'international portugais a signé un juteux contrat de quatre ans à Turin. Mais au final, pourquoi CR7 est parti du Real après avoir marqué 450 buts en 438 matchs ? Si un désaccord sur une prolongation de contrat serait à la base de ce transfert historique, Pedja Mijatovic avoue que Cristiano a quitté les Merengue à cause de Florentino Pérez.

« Je ne crois pas que tout était le résultat d'une décision prise à chaud. C'était la fin d'un processus, qui a mûri avec le temps et qui s'est terminé avec ce résultat. Peut-être que les relations quelque peu étranges entre Cristiano et le président ont joué un rôle ? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux, mais, de l'extérieur, il semble n'y avoir aucun doute : il y avait de sérieux problèmes entre eux, et les deux entretenaient une relation difficile », a lancé, dans les colonnes d'A Bola, l'ancien directeur sportif du Real, qui donne donc sa version en pointant du doigt la responsabilité du président madrilène. À Pérez de se rattraper en faisant venir un très grand joueur pour remplacer Cristiano.