Mercato : Cristiano Ronaldo à l'OM ou au PSG ? La Juventus rigole

Dans : Mercato.

Du haut de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo fait encore rêver bien des clubs. Mais l'avenir de CR7 semble déjà tracé pour les prochaines saisons.

A deux ans de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo est un joueur toujours aussi sexy pour les plus grands clubs européens. Même si l’attaquant de 35 ans ne semble plus totalement au sommet de son art, ses performances et sa motivation sont telles que CR7 peut faire changer une équipe rien qu'en la rejoignant. Cependant, la star portugaise de la Juventus a des exigences financières qui font que les candidats sont rares à pouvoir assumer un tel transfert. Récemment, Mohamed Ajroudi, candidat à la reprise de l’Olympique de Marseille, a dit qu’il verrait bien Cristiano Ronaldo à l’OM. De même, le nom de CR7 a régulièrement circulé du côté du Paris Saint-Germain lorsque l’hypothèse d’un départ de Neymar a été envisagé.

Cependant, pour Tuttosport, le PSG et l’OM n’auront pas l’occasion de voir débarquer Cristiano Ronaldo de sitôt. Ce lundi, le quotidien sportif turinois affirme à sa Une que CR7 n’a strictement aucun doute concernant son avenir à la Juventus et qu’il a bien l’intention de continuer sous le maillot des Bianconeri afin d’encore et toujours battre des records. Sachant que l’ancien joueur du Real Madrid a signé jusqu’en 2022 avec la Vieille Dame, l’hypothèse d’un départ de Cristiano Ronaldo ne sera sérieuse que dans un an. Mais d’ici là, CR7 peut aussi accepter de prolonger un peu son bail avec la Juventus. De quoi définitivement tuer les rumeurs sur un transfert du quintuple Ballon d'Or.