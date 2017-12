Mercato : Coutinho au Barça, Lemar à Liverpool, ça prend forme

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Monaco, Liga.

Le Liverpool FC devrait être l’un des grands animateurs de ce marché des transferts hivernal. C’est déjà le cas avec l’achat colossal de Virgil Van Dijk, devenu le défenseur le plus cher au monde, puisque 84 ME ont été dépensés pour le faire venir de Southampton. Les Reds ont donc un pouvoir financier de premier ordre, et ce n’est pas fini. En effet, le transfert de Philippe Coutinho est de plus en plus proche, alors que le joueur, selon El Mundo Deportivo, est persuadé de signer en Catalogne et cherche déjà une maison dans les environs de Barcelone. Ce transfert pourrait rapporter 140 ME au club de la Mersey, qui ne resterait pas inactif.

En effet, selon L’Equipe, le recrutement de Thomas Lemar est toujours d’actualité, et plusieurs signes laissent entendre que cela pourrait se faire dès cet hiver. Tout d’abord, l’international français a refusé toutes les discussions pour prolonger son contrat avec Monaco, et conserve donc un bail allant jusqu’en juin 2020. En outre, il aurait confié qu’il était prêt à faire le grand saut vers la Premier League, où Arsenal le courtise aussi, malgré la proximité de la Coupe du monde qu’il pourrait manquer s’il venait à connaître un temps d’adaptation difficile. L’ASM, qui a affiché son désir de garder son milieu de terrain, va en tout cas tenter de résister à de nouvelles offres qui pourraient être colossales.