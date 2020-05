Mercato : Coup de Bambu, Lille et Rennes menacent l'OL

Dans : Mercato.

A la recherche d’un défenseur central dans l’optique du prochain mercato, l’Olympique Lyonnais a coché le nom de Robson Bambu.

Dans l’esprit de Rudi Garcia et de Juninho, il est absolument nécessaire de recruter un joueur complémentaire à Jason Denayer. Car en interne, Joachim Andersen est loin de faire l’unanimité tandis qu’un départ de Marcelo cet été n’est pas impossible. L’une des pistes creusées mène à Robson Bambu, pas toujours titulaire cette saison à l'Atletico Paranaense mais dont le potentiel est très intéressant aux yeux de Juninho, pour qui les pépites du football brésilien n’ont aucun secret. Mais visiblement, il n’y a pas qu’à Lyon que la pépite de 22 ans a retenu l’attention.

Et pour cause, Nice-Matin indique dans ses colonnes que l’OGC Nice est également sur la trace de Robson Bamu afin de compenser le départ de Malang Sarr, lequel a d’ores et déjà indiqué qu’il quitterait la Côte d’Azur libre de tout contrat cet été. Il ne faut toutefois pas s’attendre à un simple duel entre l’OL et Nice dans ce dossier car le quotidien niçois affirme qu’un troisième club de Ligue 1 est intéressé par le profil du défenseur de Paranaense. Il s’agit de Lille, qui a de grandes chances de perdre son colosse Gabriel après sa belle saison dans le Nord. Courtisé par le PSG, Everton ou encore Chelsea, le natif de Sao Paulo va certainement rapporter une belle manne financière aux Dogues, qui espèrent 20 à 30 ME de son transfert. Reste à voir quel sera le prix de Robson Bambu, dont la valeur marchande pourrait bien grimper en flèche sur le marché des transferts en raison des nombreux intérêts qu’il suscite. Au Brésil, on estime qu’une offre aux alentours de 10 ME pourrait suffire à convaincre les dirigeants de l'Atletico Paranaense.