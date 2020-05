OL : Rodson Bambu, un Guimaraes n°2 à Lyon ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais cherche encore, et toujours un défenseur central, et c'est au Brésil qu'il pourrait l'avoir trouvé dans un club où l'OL a déjà fait un grand coup.

Cela a probablement coûté cher à l’Olympique Lyonnais cette saison, mais c’est clairement un problème récurrent pour l’OL depuis quelques saisons, sa défense centrale n’est pas au niveau attendu par une équipe de ce standing. L’an dernier, en allant chercher Joachim Andersen à la Sampdoria pour un énorme pactole, le club de Jean-Michel Aulas pensait avoir réglé ce souci. Mais malheureusement le joueur international danois a été l’un des flops de la saison, multipliant les bourdes et les errements. Alors, encore une fois, le recrutement d’un défenseur est une priorité du mercato à venir. Et c’est dans cette perspective que la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, avec ou sans Florian Maurice, a déjà avancé ses pions. Juninho a clairement pris les commandes, puisque la piste numéro 1 mène encore une fois au Brésil.

Non seulement c’est au Brésil que l’OL a peut-être trouvé la perle rare, mais c’est plus précisément au Club Athletico Paranaense, une équipe où Lyon est déjà allé chercher Bruno Guimaraes lors du mercato d’hiver. Pour ce poste ce défenseur, et selon L’Equipe, c’est Robson Bambu, un joueur de 22 ans, qui est la cible prioritaire. Juninho a déjà fait savoir dès cet hiver aux dirigeants du club brésilien qu’il voulait recruter Rodson Bambu, défenseur que connaît donc bien Bruno Guimaraes lequel a joué non seulement avec lui en club, mais également avec différentes sélections brésiliennes. Seul souci, de taille, dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais affiche déjà complet sur le plan des joueurs extracommunautaires, et si Rodson Bambu signe au prochain mercato, alors il faudra sacrifier au choix Jean Lucas, Rafael, Thiago Mendes, Marcelo ou Marçal. Juninho et Rudi Garcia devront donc trouver un partant avant de s’offrir le défenseur brésilien.