Mercato : Coup de balai au FC Barcelone, cinq départs annoncés !

En tête de la Liga et tranquillement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone n’est pourtant pas totalement satisfait de son effectif.

Plusieurs joueurs ont déçu ces derniers temps, et le club catalan espère bien profiter de ce mois de janvier pour se séparer de cinq éléments annonce Sport, même si certains choix peuvent paraître surprenants. A commencer par celui de laisser partir Rafinha, souvent blessé et avec qui le Barça ne compte pas insister. Les premières touches du milieu brésilien avec le Celta Vigo devraient déboucher sur un transfert. Plus utilisé cette saison, Aleix Vidal devrait néanmoins faire les frais de ce coup de balai selon le journal espagnol, qui explique que l’ancien sévillan a plusieurs touches en Liga, avec un retour à Séville, l’Atlético Madrid, mais aussi l’AS Roma.

Pour plusieurs déceptions, la porte de sortie indiquée est en revanche plus logique. Deulofeu n’a pas confirmé sa belle saison dernière et pourrait rejoindre l’Inter Milan. Arda Turan déçoit lui depuis plusieurs saisons et se cherche un nouveau club, même si son copieux salaire empêche pour le moment toute transaction d’être finalisée. Enfin, Javier Mascherano, véritable icône à Barcelone, a fait son temps et va s’engager en Chine, puisqu’Hebei a trouvé un accord et attend désormais quelques jours pour officialiser son arrivée.