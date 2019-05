Mercato : Chelsea réclame 100 ME au Real pour Hazard !

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

En fin de contrat avec Chelsea en juin 2020, Eden Hazard est tout proche de s'engager avec le Real Madrid.

Effectivement, l’attaquant belge s’est entendu avec le club merengue, mais il n’y a pour l’instant aucun accord entre le champion d’Europe en titre et Chelsea. Que les fans du Real Madrid se rassurent, cela ne devrait plus tarder. D’autant que selon les informations obtenues par le Daily Mail, Chelsea a accepté l’idée de vendre sa star offensive. Mais pas à n’importe quel prix…

Le média britannique affirme que Chelsea réclame 100 ME pour vendre Eden Hazard, et ainsi renflouer ses caisses. Une somme qui ne devrait pas effrayer le Real Madrid, dans l’obligation de régénérer son effectif, et qui souhaite absolument le renfort d’Eden Hazard. Comme cela a été expliqué ces dernières semaines, l’officialisation du deal ne devrait pas intervenir avant la finale de l’Europa League entre Chelsea et Arsenal, le 29 mai prochain.