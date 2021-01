Mercato : Chelsea prêt à griller tout le monde pour Haaland ?

Dans : Mercato.

Impressionnant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait faire l'objet d'une offre colossale de Chelsea lors du prochain mercato estival.

Depuis qu'il a rejoint la Ruhr en 2019, Erling Haaland affole les compteurs. En 34 matchs disputés sous le maillot jaune et noir, il a inscrit 35 buts ! De quoi attirer les plus grosses formations européennes. Si le Real Madrid semble favori pour attirer la nouvelle star du ballon rond, la concurrence sera rude. Manchester City, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont également intéressés par le profil du Norvégien. Mais à la surprise générale, c'est un autre club qui pourrait finalement rafler la mise, Chelsea.

D'après les informations de The Athletic, les Blues envisagent de faire une offre colossale de plus de 90 millions d'euros l'été prochain pour s'offrir Erling Haaland. Le joueur de 20 ans dispose d'une clause dans son contrat lui permettant de quitter le Borussia Dortmund contre 75 millions en juin 2022. C'est donc à ce moment là que les clubs européens comptent passer à l'attaque. Conscient d'être moins attractif que le Real Madrid, Chelsea aurait donc décidé de tenter sa chance dès l'été 2021, quitte à payer plus cher que la clause de l'attaquant. Malgré un mercato XXL l'an dernier avec les venues de Timo Werner, Kai Havertz ou Hakim Ziyech, les hommes de Frank Lampard déçoivent avec une 7eme place. Olivier Giroud bientôt en fin de carrière, Timo Werner et Tammy Abraham encore jugés trop tendres pour le très haut niveau, la venue d'Erling Haaland serait une énorme plus-value pour le club londonien. Si le Borussia Dortmund verrait d'un bon oeil une offre supérieure à la clause de son joueur, reste à savoir si le Norvégien sera intéressé par le projet de Chelsea.