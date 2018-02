Mercato : Chelsea et Barcelone se battent pour un espoir français

Dans : Mercato, Serie A, Premier League, Liga, SMC.

De plus en plus impressionnant du côté de l'Inter Milan, Yann Karamoh intéresse désormais de très grands clubs européens comme Chelsea ou le FC Barcelone.

Prêté pour deux ans avec option d'achat obligatoire par Caen à l'Inter en fin de mercato estival, Yann Karamoh commence à faire son trou à Milan. Après une première partie de saison compliquée, l'attaquant de 19 ans gagne du temps de jeu en ce début d'année 2018. Auteur d'une très belle prestation lors de la victoire face à Bologne en Serie A le 11 février dernier (2-1), au cours de laquelle il a marqué un magnifique premier but sous les couleurs nerazzurri, l'international Espoirs est de plus en plus courtisé sur le marché des transferts.

S'il doit officiellement être transféré à l'Inter en fin de saison ou en 2019, Karamoh se verrait bien jouer dans un plus grand club en Europe. Pour cela, il dispose déjà de plusieurs pistes puisque l'ancien du Stade Malherbe est dans le viseur de Chelsea. Selon The Mirror, le club londonien serait même prêt à débourser 25 millions d'euros pour le recruter dès que possible. Une potentielle offre colossale due aussi à la présence du FC Barcelone, qui suit aussi les performances de Karamoh. Autant dire que ce dernier est promis à un grand avenir...