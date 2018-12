Mercato : Cette piste de l’OM a fait son choix

Dans : Mercato, OM, Foot Europeen, Liga, Premier League.

A la recherche de bons plans cet hiver pour renforcer une équipe en difficulté, l’Olympique de Marseille peut oublier celui menant à Denis Suarez.

Pourtant, Andoni Zubizarreta et ses connexions barcelonaises ont tenté de se rapprocher du milieu de terrain polyvalent, très peu utilisé par Valverde au sein du FC Barcelone. Mais l’OM n’a clairement pas fait le poids face à deux ténors du championnat anglais. En effet, Marca annonce que le joueur espagnol va très rapidement faire le grand saut, et hésite simplement entre deux derniers prétendants : Arsenal et Chelsea. Son départ au mois de janvier ne fait guère de doute, à condition que le Barça récupère au moins 10 ME.

Cela ne semble pas insurmontable pour un joueur encore jeune et qui a une grosse revanche à prendre après avoir vu son temps de jeu fondre à chaque saison passée en Catalogne. A noter que ce transfert serait un retour en Angleterre pour Denis Suarez, qui avait été chipé au Celta Vigo par Manchester City à l’âge de 17 ans, avant de repartir en Espagne du côté de la réserve de Barcelone deux ans plus tard. En tout cas, peu importe son choix final entre les deux formations londoniennes, la venue de ce milieu de terrain est probablement à oublier définitivement pour l’OM, qui pourra se concentrer sur la venue d’un arrière gauche et surtout d’un buteur.