Mercato : Cet attaquant proposé à l’OM et au LOSC, bon plan ou pas ?

Coéquipier de Lionel Messi, international espagnol âgé de 22 ans, libre dans une saison, Munir El Haddadi a tout pour plaire. Sur le principe.

Car le jeune attaquant n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club catalan, et a été prêté avec un certain succès à Alavés, pour qui il a inscrit 14 buts en 37 matchs. Encourageant mais pas au point de revenir dans la rotation au sein du géant barcelonais. C’est pour cela que le FC Barcelone compte le vendre cet été, à un an de la fin de son bail. Autant dire que le montant du transfert devrait rester raisonnable, même si cela n’empêche pas ses agents de se démener pour faire monter les enchères.

Ainsi, en quelques jours, El Haddadi a été proposé à Marseille puis à Lille. Le LOSC y réfléchit, alors qu’Andoni Zubizarreta est intéressé par son profil également. Bien évidemment, il s’agirait d’un joueur de complément en attaque, même si le prix demandé pour l’heure par le FC Barcelone a de quoi faire reculer les clubs intéressés par ce plan B. En effet, le champion d’Espagne a fait savoir qu’il comptait récupérer 14 ME pour son ancien espoir, même si la presse espagnole estime qu’un chèque à hauteur de 10 ME devrait suffire.