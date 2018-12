Mercato : Bryan Dabo proposé à la moitié de la L1 !

Dans : Mercato, OM, FC Nantes, ASC, RCSA.

Joueur au parcours assez déroutant, Bryan Dabo ne parvient pas à s’imposer - non plus - du côté de la Fiorentina.

Il avait rejoint le club italien en janvier dernier après un gros passage à vide du côté de Saint-Etienne, où il n’avait jamais pu trouver sa place. L’ancienne promesse de Montpellier attend donc de rebondir à 26 ans, et la formation de Toscane entend bien le voir prendre son envol ailleurs. Pas vraiment convaincant en Italie, le musculeux milieu de terrain est bien parti pour rejoindre la Ligue 1. En effet, selon Foot Mercato, celui qui est désormais international burkinabé va être prêté cet hiver, si possible avec option d’achat.

Et la Fiorentina a pris les devants en proposant le joueur à de nombreux clubs de Ligue 1, histoire de lui trouver preneur. Selon de nombreuses sources, parmi les formations sollicitées, on retrouve Nantes, Marseille et Bordeaux, sans véritable intérêt réciproque, mais aussi Toulouse et Nîmes. Pour le moment, deux clubs ont répondu positivement, il s’agit d’Amiens et de Strasbourg, mais bien évidemment, la possibilité de faire revenir pour pas cher un joueur qui était il n’y a pas si longtemps un élément important à Montpellier pourrait séduire du monde dans le championnat de France. Un retour en forme de dernière chance, pour Bryan Dabo.