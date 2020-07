Mercato : Berchiche au Barça pour 100 ME, le PSG se frotte les yeux

Dans : Mercato.

Ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain, où il avait réussi à s’imposer alors qu’il était arrivé comme doublure de Layvin Kurzawa, Yuri Berchiche a laissé un très bon souvenir dans la capitale française.

Reparti en 2018 pour l’Athletic Bilbao, le Basque a retrouvé son club formateur avec succès, puisqu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Liga. A tel point qu’il est arrivé dans le viseur du FC Barcelone, annonce Mundo Deportivo. A 30 ans, il pourrait être une doublure de luxe pour Jordi Alba, qui parvient toujours à garder le rythme, mais a besoin de plus de plages de repos qu’à ses débuts. Eric Abidal aimerait donc le recruter, mais le dirigeant français du FC Barcelone se heurte à un mur.

Comme le dévoile le journal catalan, Bilbao n’est pas vendeur en ce qui concerne Yuri Berchiche, et cette position n’est pas négociable. Résultat, le Barça n’a qu’une seule option pour recruter l’ancien du PSG, atteindre sa clause libératoire qui a été fixée à 100 ME à son arrivée en provenance de Paris. La question est vite répondue, pour reprendre une expression en vogue, et Barcelone a décidé de zapper la possibilité de récupérer Berchiche cet été, préférant ne pas négocier à des bases aussi élevées. Résultat, le FC Barcelone est parti sur d’autres pistes, et Bilbao devrait donc poursuivre la collaboration avec Berchiche, qui n’en demandait pas tant.