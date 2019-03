Mercato : Barça, MU… Le clan Griezmann va faire trembler l’Atlético

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Va-t-on assister à un nouveau feuilleton autour d’Antoine Griezmann ? C’est possible, si l’on en croit les dernières rumeurs. Quelques mois après son refus, l’attaquant de l’Atlético Madrid réfléchirait encore à la perspective de rejoindre le FC Barcelone.

Pendant ce temps-là, on parle d'un nouvel intérêt de Manchester United en vue du mercato estival. Ce qui a le don d’agacer son entourage. « C'est fatigant de lire chaque jour de nouvelles choses sur ce que penserait mon frère et sur telle ou telle personne disant savoir ce qu'il pense, a réagi Maud Griezmann dans L’Equipe. Les seules personnes qui gèrent les intérêts de mon frère depuis deux ans sont moi-même, mon père, Alain, et notre avocat, Sevan Karian. »

A en croire la sœur et agent de l’international tricolore, rien n’a changé. Le champion du monde reste focalisé sur l’Atlético et les Bleus. « Antoine est cette semaine avec l'équipe de France, dont il veut honorer le maillot, comme à chaque sélection, et c'est pour l'instant la seule chose à laquelle il pense, a-t-elle certifié. Je suis, pour ma part, en voyage à l'autre bout du monde, et je peux vous assurer que rien ne se passe en ce moment. »

Griezmann va « faire le point »

Pourtant, la sortie dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a profondément affecté Griezmann. « C'est vrai. Antoine est dépité par cette élimination, puisque l'un de ses objectifs affichés en restant à l'Atlético était de gagner la C1 dans son stade, a confié la représentante. Mais il l'est au même titre que ses coéquipiers, son coach, ses dirigeants et ses supporters. » Dans cet état d’esprit, et compte tenu de sa clause libératoire négociée à 120 M€ jusqu’en juin, le Français ne peut qu’envisager un départ.

Interrogé à ce sujet, Maud Griezmann ne dément pas et précise qu’un prochain rendez-vous permettra d’évoquer l’hypothèse d’un transfert. « On se verra tous ensemble pour faire le point à notre retour. Antoine aura le recul nécessaire, a annoncé la sœur de l’attaquant. Et s'il y a un club avec lequel nous sommes en contact en ce moment, c'est l'Atlético Madrid et aucun autre. » Si l’objectif était de rassurer le club madrilène, c’est raté…