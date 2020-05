Mercato : Aubameyang dans un échange XXL, le PSG concerné

Dans : Mercato.

Et si finalement, l'Inter Milan était ravi de voir le PSG hésiter à lever l’option d’achat de 70 ME de Mauro Icardi ?

Non pas que le club lombard pense une seule seconde à récupérer son ancien capitaine pour l’associer à Romelu Lukaku. Mais outre l’intérêt de la Juventus, qui ne fait aucun doute même si les dirigeants de la Vieille Dame ont plusieurs cibles en vue en attaque, un autre deal est à l’étude si jamais Mauro Icardi ne restait pas au PSG. Et il révolutionnerait le monde des buteurs en Europe. En effet, Tuttosport annonce que, si l’Inter venait à récupérer l’Argentin cet été, l’idée serait ensuite de le proposer à Arsenal pour un échange avec Pierre-Emerick Aubameyang. Les spécialistes des transferts le savent, l’échange de joueurs risque d’être à la mode en ces temps économiquement difficiles pour les clubs de football.

Ce procédé pourrait permettre à l’Inter de se défaire d’un joueur indésirable, tout en récupérant un buteur qui a fait ses preuves en Premier League. Toutefois, Arsenal patine depuis des années, et le Gabonais a envie de retrouver la Ligue des Champions. Même la légende des Gunners Thierry Henry a avoué qu’il comprendrait si l’ancien stéphanois venait à partir. « Nous ne voulons pas qu’Aubameyang parte mais, d'un autre côté, vous devez comprendre qu'il a une vie et peut-être besoin de voir autre chose. Mais en tant que fan d'Arsenal, j'espère qu'il restera », a livré le champion du monde 1998, qui laisse entendre, comme beaucoup, qu’Aubameyang pourrait être tenté d’aller voir plus haut. L’échange aurait en tout cas de l’allure, et permettrait à l’Inter Milan d’avoir une ligne d’attaque impressionnante en vue de la prochaine Ligue des Champions.