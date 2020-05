PSG : 8ME par an, Icardi change brutalement d'avis !

Dans : PSG.

Toujours confiné en Italie avec sa famille, et donc son agent, Mauro Icardi semble hésiter sur son avenir. Mais une tendance se dessine.

Mauro Icardi et Wanda Nara ont probablement eu quelques occupations professionnelles durant ces deux mois de confinement, puisque la situation de l’attaquant argentin prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain est encore très complexe. Au fil des semaines, il s’est dit que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne voulaient pas payer les 70ME de l’option d’achat de Mauro Icardi, puisque c’est ce dernier qui finalement préférait repartir en Italie, sans oublier la version dans laquelle le PSG levait l’option avant de céder l’Argentin à la Juventus. De quoi donner mal au crâne. Mais ce mercredi, CalcioMercato affirme que pendant cette longue pause du football européen, Mauro Icardi et Wanda Nara ont eu le temps de réfléchir et ont tranché.

Et selon le média spécialisé transalpin, si la tendance forte était à un départ de l’attaquant du Paris Saint-Germain, c’est finalement l’inverse qui va se produire. Tandis que Leonardo a toujours l’intention de lever l’option d’achat à 70ME auprès de l’Inter, Mauro Icardi aurait lui décidé que rester au PSG était ce qui pouvait lui arriver de mieux sur le plan sportif, mais aussi, et peut-être surtout, sur le plan financier. Dans le contrat signé l’été dernier entre Paris, l’Inter Milan et Mauro Icardi, il est prévu que ce dernier touche 8ME par saison, un salaire qu’aucun club ne lui proposera en Italie ou ailleurs, surtout en cette période très compliquée sur le plan économique. Tout cela au sein d'une équipe au standing très très haut de gamme. Autrement dit, Mauro Icardi et son agent sont désormais décidés à prolonger leur bail au PSG, même si CalcioMercato avoue que du côté de l’Inter on croise les doigts, craignant un énième retournement de situation dans ce dossier.