Mercato : Arsenal s'offre David Luiz pour un prix d'ami !

Dans : Mercato, Premier League.

Laurent Koscielny transféré à Bordeaux mardi, Arsenal était dans l’obligation de réagir et de recruter au moins un défenseur central au mercato. Cela devrait, sauf retournement de situation, être chose faite dans les prochaines heures. En effet, la BBC annonce un accord total entre Arsenal et Chelsea pour le transfert de David Luiz. Et si les prix ont tendance à gonfler en Angleterre, le montant de ce transfert serait tout-à-fait raisonnable puisque l’on parle d’une indemnité avoisinant les 9 ME pour la mutation définitive du Brésilien chez les Gunners.