Mercato : Arsenal monte à 58ME pour Pierre-Emerick Aubameyang !

Le feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang risque bien d’être le dossier chaud de cette fin de mercato en Premier League.

Écarté du groupe du Borussia Dortmund le week-end dernier, l’attaquant gabonais est plus que jamais sur le départ. D’autant que selon RMC, il s’est d’ores et déjà mis d’accord avec Arsenal, qui le courtise avec assiduité. Le plus dur n’est cependant pas encore fait dans ce dossier, à savoir que les deux clubs se mettent d’accord.

Et selon les informations de Bild, cela négocie encore sec entre les Gunners et le BVB puisque le quotidien germanique affirme qu’Arsène Wenger a transmis une offre de 58ME à Dortmund pour « PEA ». Une offre refusée, le club allemand souhaitant obtenir la somme de 70ME, au minimum ! Les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours. Mais pour l’heure, difficile de savoir si un accord sera trouvé...