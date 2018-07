Mercato : Arsenal craque et lâche 8ME pour ce joueur de L2

Dans : Mercato, Ligue 2, Lorient, Premier League.

Deux ans après ses débuts chez les professionnels du côté de Lorient, Mattéo Guendouzi devrait rejoindre Arsenal.

Effectivement, le quotidien Ouest-France affirme que le transfert du joueur de 19 ans est quasiment acté. La visite médicale de Mattéo Guendouzi est même prévue en début de semaine prochaine. En fin de contrat dans un an à Lorient, le milieu de terrain aux 18 matchs en Ligue 2 la saison dernière va rapporter près de 8ME au club breton. Un joli pactole pour un joueur dont le potentiel est certain, mais qui n’a encore rien prouvé au plus haut niveau…