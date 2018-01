Mercato : Après avoir dragué Malcom et Lemar, ils veulent Keita !

Dans : Mercato, Premier League, Monaco.

Auteur d’un début de saison plutôt décevant en Principauté après son transfert très médiatisé en provenance de Naples cet été, Keita Baldé devrait rester à l’ASM cet hiver. C’est en tout cas la tendance, à quatre jours de la fin du mercato, les dirigeants de Monaco ayant refusé une offre de 45ME de la part de Naples il y a quelques jours. Mais à en croire les informations du Daily Mirror, rien n’est encore figé concernant l’avenir de l’international sénégalais.

Et pour cause, le tabloïd anglais affirme que deux clubs pourraient passer à l’offensive dans les prochaines heures pour Keita Bladé : Liverpool et Arsenal. Les deux clubs de Premier League ont beaucoup fait parler d’eux cet hiver suite aux départs de Philippe Coutinho et d’Alexis Sanchez. Mais finalement, ils n’ont pas recruté en attaque, bien que les pistes Malcom ou encore Lemar aient été évoqués à Londres et sur les bords de la Mersey. Reste à voir si Monaco craquera en cas d’offre conséquente venue de Premier League pour celui qui a marqué 5 buts toutes compétitions confondues sur le Rocher depuis le début de la saison.