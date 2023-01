Mercato : 60 ME pour Kolo Muani, Manchester United craque

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Randal Kolo Muani sort de belles émotions avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Ses performances ne sont pas passées inaperçues.

L'équipe de France était proche de remporter sa troisième étoile contre l'Argentine après une finale épique et déjà historique. Buteur contre le Maroc en demi-finales, Randal Kolo Muani aurait encore pu être le héros des Bleus face à l'Albiceleste. Son entrée en jeu a changé la face du match et permis à l'équipe de France de revenir au score. Alors que la prolongation touchait à sa fin, Kolo Muani a eu la balle de match mais a buté sur un très bon Emiliano Martinez. L'ancien Nantais devrait encore penser à cette action pendant un bon moment. Mais le joueur de Francfort a vu sa cote grimper après la Coupe du monde. Et il ne devrait pas faire de vieux os avec les Aigles.

Kolo Muani déjà sur le départ à Francfort

Selon les informations de L'Equipe, Manchester United a préparé une offre de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani dès ce mois de janvier. Mais le média indique également que l'attaquant de 24 ans est surveillé de très près par le Bayern Munich. Une destination qui aurait d'ailleurs la préférence de Randal Kolo Muani, qui s'épanouit en Bundesliga. En cas de signature en Bavière, ce mouvement se ferait plus l'été prochain. La pépite de l'équipe de France aura sans doute un choix fort à faire pour sa carrière dans les prochains jours. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Francfort, Kolo Muani se régale depuis son arrivée en provenance de Nantes. Il a déjà inscrit 8 buts et délivré 11 passes décisives en 25 matchs disputés toutes compétitions confondues. Et le meilleur est peut-être à venir avec un transfert prochain dans un très grand club européen. De quoi encore plus sécuriser sa place dans le groupe de l'équipe de France, surtout si Didier Deschamps prolonge son bail avec les doubles champions du monde.