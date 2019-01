Mercato : Avis aux intéressés, Ribery va bien quitter le Bayern !

Dans : Mercato, Bundesliga, OM.

Parfois annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, Franck Ribéry va bien quitter le Bayern Munich à la fin de son contrat, lequel expire en juin prochain. Interrogé par le site officiel du club bavarois, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a confirmé l’imminence du départ de l’international français.

« Qu'on se le dise, c'est probablement la dernière année de Franck » a expliqué le dirigeant du Bayern, qui vise Callum Huson-Odoi de Chelsea pour remplacer le Français. « C’est un joueur très intéressant que nous voulons absolument recruter. Il a des qualités qui conviennent à notre jeu. Il est fort en dribble, rapide et il bouge bien face au but ». Décidément, le Bayern est actif puisqu’en parallèle de ces dossiers offensifs, le champion d’Allemagne en titre a d’ores et déjà bouclé la signature de Benjamin Pavard, qui rejoindra le club en juin prochain.