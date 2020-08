Mercato : 50ME pour N'Golo Kanté, Chelsea prêt à craquer ?

Dans : Mercato.

A trois ans de la fin de son contrat avec Chelsea, N'Golo Kanté fait l'objet de nombreuses convoitises, et notamment en Italie où on prépare une offre.

« Boum boum Milan ». Ce samedi, la Gazzetta dello Sport évoque le cas de l’Inter Milan, qui veut donner à Antonio Conte les moyens de défier la Juventus en Serie A. Et le quotidien sportif italien illustre cela avec notamment une photo de N’Golo Kanté, le champion du monde français de Chelsea avec qui il a encore trois ans de contrat. Car le milieu de terrain serait sur les tablettes des Nerazzurri, même si le club londonien n’a pas du tout placé l’ancien caennais sur sa liste des joueurs susceptibles de partir durant ce mercato, laquelle est pourtant fournie. Mais nonobstant cette position à priori ferme de Chelsea concernant N’Golo Kanté, du côté de l'Inter Milan on pense que moyennant une offre à hauteur de 50ME cela pourrait changer radicalement et que les Blues pourraient se mettre à la table des négociations.

Cependant, la Gazzetta dello Sport précise qu'avant de proposer une telle somme, les dirigeants milanais doivent eux aussi faire un ménage dans leur vestiaire. Faute de cela, l'Inter ne sera pas en mesure de s'offrir N'Golo Kanté, lequel est pourtant très désiré par Antonio Conte, désormais rabiboché avec ses employeurs. Bien entendu, tout cela est encore au stade de la rumeur, tout comme celle qui fait de Lionel Messi une cible potentielle du club milanais, lequel devra mettre un paquet d'argent de côté s'il veut faire signer la star argentine.