Mercato : 25 ME pour le nouveau Messi, Man City est chaud

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Eliminé en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison, Manchester City souhaitera forcément se rattraper, et franchir un palier en Europe dès la saison prochaine. Pour cela, Pep Guardiola pourrait réclamer quelques recrues à ses dirigeants. Mais l’ancien coach du Barça a une vision à long terme. La preuve, il s’intéresserait de près à Thiago Almada, qui explose en Argentine à seulement 17 ans.

A en croire les informations obtenues par The Sun, Manchester City est d’ores et déjà prêt à offrir 25 ME au club de Velez Sarsfield pour le recrutement de celui qui est tout simplement surnommé le « nouveau Lionel Messi » en Argentine. Par ailleurs, le tabloïd anglais précise qu’en cas d’accord pour le transfert d’Almada, Manchester City pourrait le prêter automatiquement à Gérone, club satellite du champion d’Angleterre en titre.