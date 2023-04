Mercato 2023, Chelsea frappe déjà très fort

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Chelsea prépare déjà l'été et va enregistrer l'arrivée d'un nouveau joueur. Il s'agit d'une pépite portugaise piquée au Benfica Lisbonne.

Pointé du doigt pour son mercato complètement fou et qui n’a finalement rien apporté sur le plan sportif, Chelsea compte bien conserver la même stratégie. Même s’il faudra inévitablement laissé partir du monde pour alléger l’effectif, les Blues ont l’intention de marquer les esprits, et ce à tous les niveaux. Véritable machine à recruter et à prêter, le club londonien a souvent essayé de trouver la perle rare en faisant venir des joueurs en post-formation. C’est encore le cas puisque très prochainement, Chelsea va enregistrer la signature de Diego Moreira. L’ailier du Benfica Lisbonne n’est pas encore très connu en Europe puisqu’il n’a que 18 ans, mais il fait partie des joueurs d’avenir d’un club portugais toujours aussi performant dans la formation. Selon Record, tout est bouclé pour sa signature à Chelsea, qui a ainsi devancé plusieurs clubs européens, dont le PSG et le Milan AC.

Chelsea ne déboursera quasiment rien

🇵🇹 Encore une jeune recrue en approche pour Chelsea. Le jeune ailier portugais Diego Moreira (2004 | Benfica) s'apprête à s'engager avec le club anglais en tant que joueur libre. Le fils d'Almani Moreira a essentiellement brillé en Youth League jusqu'à présent. pic.twitter.com/skUZyNopyA — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) April 23, 2023

Vainqueur de la Youth League l’an passée, Diego Moreira a fait ses débuts en équipe première du Benfica à seulement 18 ans, ce qui a fini de convaincre plusieurs clubs de mettre le paquet pour le recruter. Mais pour une fois, Chelsea ne fera pas de folies pour le faire venir, car l’international U19 portugais arrive au bout de son contrat et sera donc libre de choisir sa future destination. L’offre des Blues est de loin la plus convaincante selon le média portugais, qui dévoile que Todd Boehly n’aura simplement qu’à verser l’indemnité de formation et rien de plus.

Un pari sur l’avenir avec un joueur qui n’aura quasiment rien coûté, voilà donc un changement de cap pour Chelsea en vue de la saison prochaine, même si Diego Moreira n’est pas pressenti pour être tout de suite un joueur de l’équipe première à Stamford Bridge.