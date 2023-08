Mbappé, Kane, l’erreur impardonnable du Real révélée

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Malgré quelques timides espoirs, le Real Madrid ne mettra pas la main sur Kylian Mbappé cet été. Carlo Ancelotti aurait pourtant eu besoin de l’international français après le départ de Benzema et la blessure de Vinicius.

Malgré un départ parfait en Liga avec trois victoires en trois matchs, le Real Madrid est dans une situation préoccupante. L’effectif à la disposition de Carlo Ancelotti semble bien trop limité à certains postes et c’est notamment le cas dans le secteur offensif. Le départ de Karim Benzema, Ballon d’Or en 2022, a été comblé par la signature d’un joueur de rotation en la personne de Joselu. Les deux ailiers Vinicius et Rodrygo ont été recentrés et ont maintenant les clés du camion, mais « Vini » s’est déjà blessé et manquera près de deux mois de compétition.

L’inquiétude règne au Real Madrid, qui ne sera pas en mesure de recruter Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. A en croire les informations de la Cadena SER, le plan du club merengue lors de ce marché des transferts est un bide intégral puisqu’au début de l’été, Carlo Ancelotti a demandé à Florentino Pérez de recruter Harry Kane afin de compenser le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. L’idée de l’entraîneur madrilène était simple : miser sur l’international anglais pour remplacer le « Nueve » afin d'avoir un joueur fiable au profil assez similaire à celui de l’international français.

Le Real a refusé Kane pour Mbappé... qui ne viendra pas

Recruter Kane pour une centaine de millions d’euros au début de l'été, d’autant que le capitaine des Spurs était emballé par la perspective de rejoindre la capitale espagnole, était largement jouable pour le Real. A la surprise générale, Florentino Pérez a rejeté la demande de son entraîneur pour se concentrer à 100 % sur le dossier Kylian Mbappé selon la radio espagnole. Erreur de calcul terrible de la part du président madrilène puisque l’international français de 25 ans va finalement rester une saison de plus au minimum au Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti, qui quittera sans doute le Real pour la sélection brésilienne en fin de saison, ne s’est pas plaint publiquement mais en interne, le « mister » italien a de quoi bouillir. A 24 heures de la fin du mercato, il apparait maintenant hautement improbable de voir le Real Madrid réagir et s’attacher les services d’un attaquant sur le gong.