Mbappé, Cherki, Lukaku, les 6 infos mercato de ce jeudi

Le PSG espère toujours prolonger le contrat de Kylian Mbappé, et cet espoir semble même prendre de l’ampleur. Le clan de l’international français écoute désormais ce que Nasser Al-Khelaïfi peut lui proposer, alors que le Real Madrid se montre beaucoup plus prudent en vue du prochain mercato. Il faut dire que le club espagnol a conscience d’avoir déjà touché le jackpot avec Jude Bellingham pour l’animation offensive et la finition, et possède toujours Vinicius Junior pour mettre le feu. Résultat, sans un signal favorable de la part du géant espagnol, Kylian Mbappé envisage désormais d’étudier sérieusement une prolongation de contrat si le PSG fait la proposition qui lui convient. Une nouvelle tendance qui redonne espoir aux supporters parisiens, même si le chemin est encore long avant de le dissuader d’une arrivée gratuite au Real Madrid en fin de saison.

Lukaku a dit non à l’Arabie Saoudite

Intenable avec l’Inter Milan et décevant avec Chelsea, Romelu Lukaku continue de faire des trajets entre l’Angleterre et l’Italie. Il a cette fois-ci posé ses valises à la Roma, pour rejoindre le club de José Mourinho. Cela alors qu’il avait une proposition en or de la part d’Al-Hilal, le club de Neymar. Mais le Diable Rouge a annoncé avoir refusé cette possibilité, ne se sentant pas prêt à quitter l’Europe. « Je suis vraiment flatté de l’intérêt d’Al-Hilal mais après des discussions initiales, je n’ai pas été convaincu par leur projet. C’est le plus grand club du Moyen-Orient, et l’Arabie Saoudite va devenir un des plus grands championnats au monde, mais je ne me voyais pas partir de l’Europe », a livré l’attaquant de l’AS Roma.

Trois prolongations de gala au Real

En toute discrétion, le Real Madrid a bouclé trois prolongations de contrat de premier plan. Selon plusieurs médias ou insiders européens, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior et Federico Valverde ont signé quasiment le même contrat. Les trois joueurs ont prolongé jusqu’en 2028, avec un salaire revu à la hausse et une clause libératoire à 1 milliard d’euros. Pas de prix de groupe donc, et surtout la volonté d’écarter les éventuelles offensives venues d’Arabie Saoudite. Il ne manque donc plus que les officialisations pour ces signatures qui vont ravir les socios du Real Madrid.

Naples garde Rudi Garcia, la raison est terrible

En raison d’un début de saison compliqué en championnat comme en Coupe d’Europe, Rudi Garcia est sur un siège éjectable. L’entraineur français aurait même déjà été viré si Antonio Conte avait accepté la proposition d’Aurelio De Laurentiis. Mais ce n’est pas le cas affirme la Gazzetta dello Sport, et Garcia reste donc à son poste pour la seule et unique raison que son remplaçant n’a pas voulu signer. Un léger sursis pour l’ancien coach de l’OL et de l’OM, qui ne devrait pas tenir la barre bien longtemps vue la situation actuelle.

L’ASSE vise trois recrues

Après un début de saison catastrophique, l’AS Saint-Etienne va beaucoup mieux et reste sur huit matchs sans défaite, dont cinq victoires. Mais les Verts visent encore plus haut que la 5e place actuelle, et selon le média local Peuple Vert, l’idée est de faire signer trois joueurs au mois de janvier. Pour renforcer l’équipe mais aussi compenser les éventuels départs pour la Coupe d’Afrique des Nations. Si cela mène l’ASSE à la remontée en Ligue 1, nul doute que l’investissement en vaudra le coup, alors que Saint-Etienne, n’a plus que trois points de retard sur l’AJ Auxerre, deuxième de Ligue 2.

Cherki dragué en Italie

Rayan Cherki, qui possède des origines italienne par l’un de ses grands-pères, pourrait surprendre tout le monde cet été en rejoignant la Série A. Une réelle possibilité puisque deux clubs le courtisent. Il s’agit du Milan AC et de la Juventus Turin, deux des ténors du Calcio. L’OL a pour le moment toujours résisté aux assauts concernant son jeune prodige, parvenant même à prolonger son contrat. Mais la perspective d’une grosse vente pour un joueur qui n’arrive pour le moment pas à totalement exploser à Lyon pourrait bien prendre du sens en fin de saison. Surtout vues les difficultés de l’OL à retrouver la Coupe d’Europe.