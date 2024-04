L1 ‍: Match fou à Rennes, Brest officiellement en coupe d'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

31e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Brestois bat Rennes : 5 buts à 4

Buts pour Rennes : Arnaud Kalimuendo (4e et 9e), Arthur Theate (68e) et Martin Terrier (79e)

Buts pour le Stade Brestois : Steve Mounié (11e), Warmed Omari (csc, 48e), Martin Satriano (54e), Mahdi Camara (66e) et Lilian Brassier (90e+7)

Match fou à Rennes ! Ce dimanche en Ligue 1, le derby breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois a régalé les fans et observateurs de football. Dès le début du match, les hommes de Julien Stéphan ont démarré fort, inscrivant deux buts en 10 minutes grâce à Arnaud Kalimuendo. Mais Brest est décidément une équipe bien surprenante cette saison et n'a pas tardé à réduire le score à la 11e minute par l'intermédiaire de Steve Mounié.

Lors du second acte, le Stade Brestois n'aura pas mis longtemps pour égaliser sur un but contre-son-camp de Warmed Omari suite à un centre vicieux. Quelques minutes plus tard, c'est Martin Satriano qui a puni Rennes sur une tête magnifique. Loin de baisser le pied, les hommes d'Eric Roy vont ensuite inscrire un quatrième but de suite grâce à Mahdi Camara, auteur d'une frappe limpide à l'entrée de la surface rennaise. Alors que l'on pensait les Rennais ko, ils ont réduit le score quelques secondes après par Arthur Theaté, qui a lui aussi envoyé un missile hors de la surface. La fin de rencontre aura été très décousue. Rennes a poussé pour égaliser et y est parvenu sur un but de Martin Terrier, qui a parfaitement coupé un coup franc tiré par Benjamin Bourigeaud. Alors que l'on pensait que la rencontre allait finir sur un match nul, Lilian Brassier a marqué un but salvateur de la tête pour Brest à la 97e minute ! De quoi faire tout gagner à Brest et... tout perdre à Rennes !

Au classement, Brest est en effet 3e et s'assure officiellement une place en coupe d'Europe la saison prochaine. Quant à Rennes, le club continue de décevoir et pointe à la 7e place.